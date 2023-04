Fiorentina, che spettacolo in Polonia! Poker al Lech e semifinale ipotecata

In gol per la Viola: Cabral (4′), Gonzalez (41′), Bonaventura (58′) e Ikoné (63′). Di Velde al 20′ la rete dei polacchi. Partita praticamente perfetta per la squadra di Italiano

