Inter, Calhanoglu in gruppo: sabato contro il Monza ci sarà. Skriniar ancora out

Il turco ha recuperato dopo l’infortunio all’adduttore accusato con la nazionale e partirà dalla panchina. Lo slovacco lavora in campo con il pallone, ma ancora a parte: salterà anche il ritorno con il Benfica

