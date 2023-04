Pioli: “Gara da Champions, peccato non aver sfruttato l’uomo in più”

L'allenatore rossonero ha commentato il successo contro il Napoli: "Il risultato ci mantiene in equilibrio. Singoli? Preferisco parlare di squadra, e abbiamo fatto un'ottima gara"