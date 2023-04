Thiago Motta spinge il Bologna: “Verso il Milan con umiltà e consapevolezza”

ADVERTISEMENTThiago Motta spinge il Bologna: “Verso il Milan con umiltà e consapevolezza”Il tecnico: “La vittoria a Bergamo non ci dà pressioni se non la voglia di far meglio. Orsolini? Abbiamo parlato di quel giallo… Soriano? Aiuterà da fuori” » continua a leggere su GAZZETTA.IT