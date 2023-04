A Imola il premio giornalistico in memoria di Marina Garbesi a tre padri di figli autistici. Zuppi alla cerimonia

Il premio dedicato alla giornalista di Repubblica che non c’è più. Stefano Belisari in arte Elio, Gianluca Nicoletti e Domenico Pesacane in arte Mimmo Pesce, sono i vincitori al pari di Leila Marzocchi, scelta per la sezione Graphic Novel ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT