Nello specifico, l’I.I.S. “Pertini-Santoni” sta cooperando con la Svezia all’interno del Progetto “Culture & Sustainability” (Cultura & Sostenibilità), finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche, interculturali e ambientali di studenti e docenti, ,rafforzando il valore della cultura nell’assicurare la sostenibilità dei processi di sviluppo attraverso il dialogo interculturale tra i rappresentanti dei 2 Paesi Europei.

Il Progetto sta procedendo velocemente e con enorme successo, avendo visto, in appena 2 settimane, lo svolgersi di due importantissime mobilità dirette allo mobilità di gruppo di un numeroso gruppo di alunni.

Infatti, in un prima fase, dal 22 al 26 Febbraio, una delegazione del Project Team dell’I.I.S. “Pertini-Santoni”, composta dalla Referente del Progetto Prof.ssa Ornella Pegoraro e dal Prof. Diego Murano si è recata in visita preparatoria presso l’istituto Svedese “Aniaragymnasyet”Di Göteborg per concludere la proposta progettuale, già iniziata nella prima visita preparatoria della delegazione svedese svoltasi a Crotone dal 27 al 30 Novembre 2022, e dare quindi avvio alle mobilità degli alunni.

Pertanto, l’I.I.S. “Pertini-Santoni”ha avuto l’onore di ospitare la delegazione multiculturale di alunni svedesi e 4 docenti accompagnatori dal 6 al 10 Marzo 2023.







ADVERTISEMENT

Il programma ha previsto le seguenti attività che hanno coinvolto gli studenti dei due plessi Pertini e Santoni :

– cerimonia di benvenuto e visita dei due plessi dell’I.I.S. “Pertini-Santoni”

– attività di socializzazione tra gli alunni presentazione sull’inclusione sociale di migranti e rifugiati in Calabria, con particolare focus su Crotone

– attività laboratoriali (laboratori artistici ,di educazione alla sostenibilità e di grafica)

– attività sportive (giochi interculturali in palestra e sports sulla spiaggia)

– visita del centro storico, nonché del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, nel corso della quale gli alunni hanno svolto giochi linguistici e interculturali davanti alle principali Chiese e luoghi di interesse della città;

– visita al Comune di Crotone, dove la delegazione svedese è stata ricevuta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione ,Cultura e Spettacolo dott. Nicola Corigliano

– visita al Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Maltese, la Referente del progetto Prof.ssa Ornella Pegoraro, il team di progetto e tutta la comunità educante sono rimasti entusiasti dello scambio culturale reso possibile dal Programma Erasmus+ che offre agli studenti la possibilità di poter imparare facilmente lingue nuove, confrontarsi con nuove culture, formarsi professionalmente e crescere a livello personale, un’occasione che “apre la mente e cambia la vita”.



Prof.ssa Ornella Pegoraro

Referente del progetto

Ambasciatrice Erasmus+ Scuola Calabria

Ambasciarice Referente Crotone e Vibo Valentia