Ansia Roma: Dybala fuori per un problema muscolare. E si fa male anche AbrahamL’argentino è stato sostituito al 24′ da El Shaarawy e in panchina si è messo la maglia sul volto toccandosi l’adduttore destro. All’ 11′ della ripresa l’inglese costretto al cambio con Belotti per un dolore alla spalla dopo un contrasto con un […]