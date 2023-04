Share on Twitter

Con un sentimento di profonda gratitudine, che oggi, possiamo comunicare un gesto di grande sensibilità e solidarietà a favore della nostra comunità.

Abbiamo ricevuto in dono dai dipendenti della E-globe SpA – Ingrosso Termoidraulica e Condizionamento un defibrillatore che installeremo nella nostra piazza centrale, a ridosso dell’entrata del Museo Civico.







Questa postazione, andrà ad unirsi alle postazioni già in essere, il tutto in linea, con quanto previsto nel nostro programma elettorale, alla voce

Cirò Marina “𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙖̀ 𝙘𝙖𝙧𝙙𝙞𝙤-𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙩𝙩𝙖”

Ringrazio anche a nome dell’intera amministrazione i dipendenti della E_Globe e l’intero gruppo aziendale per il bellissimo gesto.