Manovre stipendi: ecco come si difenderà la JuventusLegali al lavoro dopo la chiusura indagini notificata dalla Procura federale che accusa il club e gli ex dirigenti di mancata lealtà: una nota del 2020 annunciava il possibile pagamento differenziato degli stipendi e le “side letter” sarebbero stati accordi privi di valore legale per fissare le cifre […]