Monumento in piazza Duomo imbrattato, Ultima Generazione: “Usata vernice idrosolubile, non sappiamo perché non viene via”

Simone Ficicchia, portavoce del movimento ambientalista: “Stessa vernice usata per altre azioni, aspettiamo di capire dalla Sovrintendenza cosa è andato storto. Pagare i danni? Andrebbero chiesti anche a chi non interviene contro lo smog” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT