8 aprile 2023, la Ciminiera “Scribere”, presenta: “Domenico Caruso – Il valore dei Ricordi”

«La vita non è quella vissuta, ma quella chesi ricorda e come la si ricorda per raccontarla»,afferma lo scrittore Gabriel García Márquez (1927-2014).Senza i ricordi non avrebbe significato la nostra esistenza.Tornare con la memoria al nostro passato è qualcosa di magico e costituisce un efficace antidoto alla solitudine. Link al sito: https://www.centrostudibruttium.org/blog/calabria/scribere-04-il-valore-dei-ricordi-di-domenico-caruso/ Tutta la Raccolta […]