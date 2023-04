Allegri: “Oggi parlerò con Szczesny, se è sereno verrà in panchina. Pogba non è ancora pronto”

Allegri: “Oggi parlerò con Szczesny, se è sereno verrà in panchina. Pogba non è ancora pronto”Il tecnico della Juve alla vigilia della trasferta col Sassuolo: “Frattesi? Andai a vederlo in una partita di B, ne parlai con Galliani e si vedeva che aveva una buona qualità”. E ancora sulla formazione: “Kean out per un fastidio […]