La Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato controlli amministrativi nel capoluogo, al fine di verificare il rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento di varie attività commerciali.







Sul lungomare, al titolare di un locale di intrattenimento con somministrazione di alimenti e bevande, è stato contestato di aver occupato senza autorizzazione circa 60 mq di suolo pubblico, mediante la posa di tavoli, sedie e fioriere, con invasione della sede stradale; pertanto, gli è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista, ed è stato segnalato al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Il titolare di un ristorante, sito sul Viale Magna Grecia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; infatti, nonostante gli fosse stato notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni emesso dal Prefetto per pregresse violazioni della normativa covid, il locale è risultato ugualmente aperto, con la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti.