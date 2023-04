Domenica 16 aprile 2023 presso la Sala Teatro dell’Istituto Vinci alle ore 18,30 avrà luogo organizzato da AMA Calabria congiuntamene con l’Istituto Vinci e l’Associazione Giuseppe Verdi un concerto del duo pianistico Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri. La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e il finanziamento con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Giuseppe Fusaro, ha conseguito la laurea di specializzazione indirizzo solistico pianistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Cosenza. Svolge, dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali una significativa attività artistica che lo ha portato ad esibirsi in Italia e all’estero. All’attività d’interprete affianca, con successo quella di compositore.

Clarissa De Rosa Arcuri ha conseguito il Diploma di Vecchio Ordinamento in pianoforte, equiparato a Laurea Magistrale, con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Cosenza Stanislao Giacomo Antonio ed ha acquisito anche i 24 cfu presso il Conservatorio di Vibo Valentia. Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali dedicandosi con passione alla valorizzazione delle donne in musica.







ADVERTISEMENT

Il Duo pianistico ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale vincendo il 1° Premio al Grand Prize Virtuoso di Vienna e il 2° Premio al IV Danubia Talents Liszt International Music.

Il programma di sicuro interesse musicale contempla la Sonatina in mi bemolle Maggiore dalla Cantata n. 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” di J.S. Bach di György Kurtág, la trascrizione della Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Marcia trionfale per la tragedia Tarpeia di Kuffner WoO 2°, le 8 Variations From The Theme “Grafen Von Waldstein” Woo 67 e la trascrizione della Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 di Ludwig van Beethoven, la Danza Ungherese n° 1 in sol minore di Johannes Brahms, la Rapsodia ungherese n° 2 di Franz Liszt eVocalise di Sergej Vasil’evič Rachmaninov