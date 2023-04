Emerson in gol a 42 anni: chi è il brasiliano che ha superato Ibrahimovic

Emerson in gol a 42 anni: chi è il brasiliano che ha superato IbrahimovicGioca nell’Olbia in Serie C ed è diventato il marcatore più anziano in attività nel calcio professionistico italiano. E dire che nel nostro Paese è arrivato per caso… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT