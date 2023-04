Mourinho sorride, nessuna lesione per Dybala: giovedì col Feyenoord ci sarà

Mourinho sorride, nessuna lesione per Dybala: giovedì col Feyenoord ci saràL’argentino ha riportato soltanto un affaticamento all’adduttore destro. Nessun esame invece per Tammy Abraham: la sua presenza contro gli olandesi rimane in dubbio » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT