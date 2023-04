Orso sulla pista ciclabile in Val di Non. Due allevatori lo filmano: “Peccato non avere il fucile”

L'avvistamento a Malosco, in provincia di Trento, a 30 chilometri dal luogo in cui è morto Andrea Papi. L'orso, un giovane di neanche due anni, è fuggito nel bosco » continua a leggere su REPUBBLICA.IT