Spalletti è già a Napoli-Milan: “Osimhen sarà titolare. E che bello il tifo della gente”

Dopo lo 0-0 col Verona, il tecnico ha la testa a martedì sera per il ritorno di Champions: “Victor è il beniamino del pubblico, quando c’è dà una ventata di entusiasmo a tutti. Calciatori come lui sono fatti di una pasta diversa, non è normale”

