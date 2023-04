Ceesay illude il Lecce, Jesé entra e pareggia per la Samp. Ma il pari non piace a nessuno

Ceesay illude il Lecce, Jesé entra e pareggia per la Samp. Ma il pari non piace a nessunoI giallorossi dominano il primo tempo e vanno in vantaggio con il centravanti, nella ripresa Stankovic cambia tutto e al 75′ arriva la rete dell’1-1 dello spagnolo » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT