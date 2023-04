Feyenoord, tutto facile in casa dell’ultima: 3-0 e sempre +8 sul Psv

Feyenoord, tutto facile in casa dell'ultima: 3-0 e sempre +8 sul PsvL'avversaria della Roma in Europa League supera il Cambuur con le reti di Gimenez, Szymanski e un autogol di Mac-Intosch. Nel finale, piccolo spavento per un colpo preso da Kocku ma il capitano ha chiuso regolarmente la partita