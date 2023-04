Milan, l’all-in su questa Champions si paga in campionato: una vittoria nelle ultime sei

Nell'ultimo mese e mezzo i rossoneri hanno rallentato visibilmente, perdendo parecchi punti rispetto alle concorrenti per l'Europa. E il quarto posto resta imprescindibile per i progetti del club