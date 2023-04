Sassuolo-Juve, le pagelle: Gatti è ancora il migliore (6,5), momento no per Fagioli (4,5)

Sassuolo-Juve, le pagelle: Gatti è ancora il migliore (6,5), momento no per Fagioli (4,5)Da Vlahovic a Milik, tutto l’attacco va male. E stavolta i cambi non brillano. Nel Sassuolo Defrel top, partitaccia di Laurienté » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT