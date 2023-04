Abbandona i quattro figli piccoli per strada di notte per un dispetto alla moglie: denunciato un 23enne a Brescia

La coppia viveva in Germania, lei era tornata in Italia dai genitori. Il marito ha messo in auto i bambini (il più grande ha 3 anni) e li ha lasciati sul marciapiedi davanti alla casa ormai disabitata dei suoceri