“Api in viaggio”: due milioni di insetti con le loro arnie spostati a sud della Sicilia dove è più caldo. Per trovare fiori da impollinare e non morire di fame

L'obiettivo del nomadismo di Basilio Busà, apicoltore sull'Etna, daIle falde del vulcano più alto d'Europa alla punta estrema della Sicilia, sull'Isola di Portopalo di Capo Passero, è sensibilizzare sul problema della riduzione degli insetti impollinatori – il 70% in meno a…