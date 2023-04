16 Aprile 2023

GELBISON: D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Granata, Loreto; Nunziante (26’st Caccavallo), Papa, Uliano (26’st Fornito), Correnti (18’st Infantino); Tumminello, De Sena (39’st Kyeremateng). A disp.: Anatrella, Vitale, Marong, Capone, Sane. All. Spicuzza

CROTONE: Dini; Cuomo, Golemic, Gigliotti (45’st Bove); Mogos, Vitale, Carraro, Tribuzzi (29’st Giron); Chiricò (29’st Pannitteri), D’Errico (29’st D’Ursi); Kargbo (33’st Calapai). A disp.: Branduani, Lucano, Spaltro, Crialese, Papini, Cernigoi. All. Zauli

ARBITRO: Maggio di Lodi

MARCATORI: 16’pt Tribuzzi (C), 32’ Chiricò (C)

AMMONITI: Granata (G), Gilli (G), Papà (G), Cuomo (C), Golemic (C), Tumminello (G), Infantino (G), Vitale (C)

NOTE: al 44’st Caccavallo (G) calcia fuori un calcio di rigore







ADVERTISEMENT