Giani: “Quella non era un’intesa, ci hanno detto prendere o lasciare, per questo ho detto no all’ordinanza migranti”

ADVERTISEMENT Intervista al giovernatore della Toscana: “Sono persone che possono essere un’opportunità per tutti i Paesi europei. Una politica che capisce questo è una politica che si presenta più credibile” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT