Si è svolta ieri sera nella bellissima location di CapoSperone resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo in esclusiva regionale l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Dopo un’attenta selezione della giuria, composta dalla Dott.ssa Denise Iacovo, assessore alle politiche sociali e presidente di giuria, Dott.ssa Maria Melissari, ex modella, Emiliano Chillico, regista e sceneggiatore, Dott. Giuseppe Di Francia, direttore di CapoSperone resort e Gaia Cipri, rappresentante e-style magazine, è stata la concorrente Denise Martino a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2023.

Denise, studentessa al liceo scientifico statale Filolao di Crotone, alta 1,75 e con tanti sogni nel cassetto, commenta dopo la vittoria: “Oggi e’ stata una bellissima serata per me, non solo per il risultato ottenuto, ma soprattutto per i complimenti che ho ricevuto dalle altre ragazze, e questo e’ un bellissimo gesto. Anche se il risultato fosse stato diverso, sarei stata ugualmente felice per questa bellissima esperienza, ringrazio tutti, dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, allo staff di Miss Mondo Calabria, al make up, hair style, tutti unici, tutti fantastici. In nessun altro concorso mi è capitato di essere accolta cosi’, davvero una grande famiglia, ed e’ proprio questo che rende questo concorso unico. Sono orgogliosa di far parte di questa prestigiosa agenzia e felice di essermi unita a un gruppo di ragazze straordinarie.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, con la presenza anche della Miss Mondo Calabria 2021, la bellissima Hiba, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso, della Miss Mondo Calabria 2022, la vibonese Maria Pullella, della pre-finalista nazionale Jasmine Hassid e della finalista Regionale Nicoletta Ventrice.

Durante l’evento si sono intervallate esibizioni di canto con la partecipazione della scuola di canto e musical “InCanto – Casa delle Arti”.







Evento energeticamente al top, il solo modo di trasmettere il piacere di aver potuto ospitare l’evento organizzato da Andrea Cogliandro <la parte bella della nostra Calabria> ad maiora, ha commentato il direttore Dott. Giuseppe Di Francia.

Un altro grandissimo evento di moda – commenta il patron Regionale Andrea Cogliandro. Faccio i complimenti a tutte le ragazze, al direttore di CapoSperone, al numeroso pubblico, alla vincitrice, alle numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a questa grande famiglia e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una serata cosi’ importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza.