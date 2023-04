Los Angeles lo aspetta, De Laurentiis non sarà allo stadio per Napoli-Milan

Los Angeles lo aspetta, De Laurentiis non sarà allo stadio per Napoli-MilanIl presidente è intenzionato a non essere presente per la gara di Champions: dovendo restare in America per affari per una decina di giorni ha preferito anticipare la partenza per non rischiare di perdere la festa scudetto