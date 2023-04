Romane in fuga, Milan e Inter in affanno: il calendario della volata Champions

Non è più la Serie A delle grandi del Nord: col Napoli in testa, Lazio e Roma continuano a volare, mentre Inter e Milan stentano. L’Atalanta non aggancia i nerazzurri, la Juventus perde una grossa occasione per accorciare sulle rivali

