Zenga, Cambiasso, Chivu: come allenano e cosa pensano i possibili traghettatori dell’Inter

ADVERTISEMENTZenga, Cambiasso, Chivu: come allenano e cosa pensano i possibili traghettatori dell’InterTutti e tre ex bandiere nerazzurre, hanno una grande personalità: Walter quello che ha più esperienza da tecnico, Cristian è già… in casa, Esteban da vice ha fatto un Mondiale » continua a leggere su GAZZETTA.IT