Almanacco di oggi, martedì 18 aprile: la favola anni Cinquanta si avvera e Grace Kelly sposa Ranieri di Monaco

ADVERTISEMENT In questo stesso giorno nasceva Lucrezia Borgia, la figlia illegittima di papa Alessandro VI: nonostante la sua fama, la realtà è ben diversa. Fu vittima della sua famiglia che la usò come pedina per i propri intrighi politici » continua a leggere su REPUBBLICA.IT