Inzaghi: “Vogliamo la semifinale, le critiche su di me non sono un problema”

L’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica: “Le voci sull’esonero non sono strane, il nostro campionato finora è stato insufficiente. Ma gli attaccanti stiano sereni”. Darmian: “Il futuro non condiziona i miei compagni di squadra, li conosco. E il premio per il quarto posto non serve”

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







ADVERTISEMENT