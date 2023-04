La cattura di JJ4, l’appello degli animalisti: “Non mettete l’orsa nel lager di Casteller”

Il centro faunistico che già ospita un altro esemplare, Papillon, sarebbe inadeguato per i plantigradi, costretti in gabbie strette e senza spazio per muoversi. "Giusta la rabbia per la morte di Papi: ma con gli orsi non si può rispondere occhio per occhio dente per dente".