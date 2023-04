La quartultima giornata di regular season non ha registrato nessuna sorpresa, registrando la vittoria delle tre formazioni alla guida della classifica di serie B2 nazionale. Risultati che confermano immutate le distanze in testa alla classifica. La vittoria della capolista COSEDIL ZAFFERANA in casa del SENSATION PROFUMERIE, sulla carta ultima formazione che poteva ostacolare la vittoria del campionato della formazione catanese, sembra spianare la sua promozione diretta in serie B1. Diversamente le due inseguitrici PALLAVOLO CROTONE e TRAINA SRL CL separate da un solo punto dovranno dar battaglia fino all’ultima giornata per aggiudicarsi l’unico posto che da l’accesso ai playoff promozione, che si giocherà quasi sicuramente nello scontro diretto, in programma il 29 aprile al Palakro di Crotone.

La vittoria delle sirene della Poseidon non era in discussione contro la già retrocessa LOGOS ARDENS COMISO che pur armata di volontà e passione non ha potuto arginare lo strapotere tecnico e fisico della formazione crotonese. Le ragazze di Mister Asteriti, anche se a ritmo ridotto hanno portato a casa i 3 punti. Solo fino al punteggio 22-20 del primo set si è creato un minimo di stress per le sirene, vinto poi agevolmente a 21, cosi come gli altri due set dominati dalla formazione crotonese con il punteggio 25-17 e 25-11.

Da evidenziare una grande prestazione della Centrale Michela Greco che chiude con 10 punti ed un pauroso 100% di positività in attacco così come superba è stata la prova di Biscardi ancora Top Scorer realizzando 18 punti.







Mister Asteriti ha provato, tramite diversi cambi nel corso dell’incontro, a far tenere il ritmo gara a tutto il gruppo, inserendo Barile, Confaloni nei vari set e Cosentino per tutto il 3° set ricevendo ottime risposte dal punto di vista tecnico e di atteggiamento, dimostrazione della coesione tra le sue ragazze.