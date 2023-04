Sarà un dibattito e una riflessione collettiva che, grazie alla rete, coinvolgerà le tante “Calabrie” sparse in quattro continenti. Il confronto sarà diffuso in diretta social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). L’evento vedrà ancora una volta il contributo attivo, di ideazione e realizzazione, di Salvatore, Murano, chef cultore di cucina magnogreca e titolare del ristorante Max di Cirò Marina, cenacolo del Caminetto Archeologico. Le feste e i riti legati alla Pasqua in Calabria hanno radici molte antiche che ancora oggi si tramandano. E alle festività pasquali sono legate pure grandi figure storiche, come la riforma del calendario Gregoriano riformato dal cirotano Luigi Lilio, riforma legata alla Pasqua e per questo ha convenuto l’esperto professore e ricercatore del CNR di Firenze Francesco Vizza. E non solo personaggi sono legati alla tradizione della Pasqua ma anche luoghi, tradizioni e vicende, importanti elementi che hanno caratterizzato l’eredità naturalistica, storica, artistica, culturale ed enogastronomica della Calabria, quelli che vengono definiti Marcatori Identitari che fanno del territorio un’eccellenza.







ADVERTISEMENT