E Dell’Utri mobilitò Fininvest contro Giletti: “Questi sono delinquenti influenzano i giudici”

Nel 2021 l'ex senatore contattò l'ufficio legale, dopo la puntata fiume sulla trattativa Stato-mafia, per avviare "una sorta di controcomu-nicazione"; per la Dia, "un tassello" chiave della strategia per tutelare Berlusconi e le sue aziende