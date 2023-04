La gioia di Pioli: “Da Rio Ave a oggi, abbiamo un cuore grande. Il derby? Sarebbero due scontri difficilissimi”

ADVERTISEMENTLa gioia di Pioli: “Da Rio Ave a oggi, abbiamo un cuore grande. Il derby? Sarebbero due scontri difficilissimi”Il tecnico: “Se dovessi usare un termine per i miei ragazzi direi sacrificio. Siamo felici per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. E’ un onore avere sostenitori come loro” » continua a leggere su GAZZETTA.IT