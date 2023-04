Napoli, che batosta: in tre sono ko e out con la Juve. E pure in attacco…

Napoli, che batosta: in tre sono ko e out con la Juve. E pure in attacco… Pesante l’esito degli esami effettuati dopo il match col Milan: Mario Rui ha una infrazione alla testa del perone destro, Politano una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, Rrahmani una lieve distorsione alla caviglia destra. Si preparano alcune […]