Non solo Leao: tutti gli episodi arbitrali che in 180’ hanno fatto arrabbiare Spalletti

Non solo Leao: tutti gli episodi arbitrali che in 180’ hanno fatto arrabbiare SpallettiLa doppia sfida di Champions ha regalato spettacolo ma anche lasciato qualche strascico polemico. La squadra di Spalletti recrimina per decisioni arbitrali che avrebbero finito per danneggiarlo, ecco gli episodi contestati dagli azzurri nei due incontri » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT