Primo esame Fifa per agenti sportivi: c’erano anche Zaccardo, Giuffrida e Francesco Facchinetti

128 i partecipanti in Italia, tra cui il campione del mondo e il procuratore. Il figlio di Roby dei Pooh è oggi proprietario di una delle più grandi società di management in Europa, la Newco: “Il calciatore deve essere gestito in maniera capillare, come un artista. Ad oggi sono esattamente come rockstar”

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







