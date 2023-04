Share on Twitter

Share on Facebook

Ricorso Juve contro il -15: iniziata l’udienza del Collegio Garanzia del Coni

Per il club bianconero presente il n.1 Ferrero insieme ai legali. Assente il procuratore Giuseppe Chinè perché la Figc non si è costituita in giudizio

» continua a leggere su GAZZETTA.IT