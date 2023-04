Tifosi del Feyenoord arrivati a Roma. Per ora non ci sono disordini

Nonostante il divieto di trasferta e la vendita dei biglietti ai residenti in Olanda, "turisti" da Rotterdam passeggiano per il centro. Controlli stringenti sugli arrivi nella capitale