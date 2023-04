Si è da poco attivata la macchina organizzativa della seconda edizione del Premio Letterario “Città di Crucoli”, anche quest’anno composto da due sezioni ben distinte: quella letteraria, ispirata al compianto Giuseppe Barberio e dal titolo “Il valore del dialetto come elemento identitario di una comunità”, e quella di poesia e narrativa dedicata a Francesco Montagnese, anche lui un figlio di Crucoli recentemente scomparso, intitolata “La Forza delle Radici”.

Promotori del Concorso sono ancora l’Associazione Culturale La Nave di Ulisse, che ha sede a Settimo Milanese (MI) ed è presieduta dal prof. Cataldo Russo, e il Comune di Crucoli, in collaborazione con le associazioni culturali “Donne di Crucoli”, “New Tutti per Crucoli”, “Noi per Crucoli”, il “Circolo Culturale Mediterraneo”, “Anteas Madonna di Manipuglia” e con il patrocinio della Regione Calabria.

Nello specifico del regolamento, la partecipazione è totalmente gratuita e riguardo al Premio Barberio è riservata a poeti e scrittori sensibili al tema dell’importanza dei dialetti come elementi identitari di una comunità. Il concorso è diviso in due sezioni: Poesia singola in vernacolo, alla quale si partecipa con un massimo di due poesie in vernacolo, e Libro edito di poesia in vernacolo pubblicato dopo il 2017.

Quanto al Premio di poesia e narrativa, potranno partecipare poeti e scrittori, sia italiani che stranieri, sensibili al tema dell’emigrazione e al richiamo delle proprie radici.

Il concorso, il cui tema è l’emigrazione e la forza delle radici, è invece diviso in tre sezioni: Poesia singola, avente come tema l’emigrazione e il richiamo delle radici ed a cui si partecipa con un massimo di due poesie in italiano o in vernacolo, Racconto inedito sull’emigrazione della lunghezza massima di 15.000 battute, spazi compresi, e la terza, riservata agli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Crucoli e Torretta, sul tema “L’accoglienza come indice di civiltà”, sviluppato in una poesia, di massimo 30 versi, o con un racconto di massimo 7.000 battute.

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2023 tramite email all’indirizzo redkat48@yahoo.it, oppure per posta a “La Nave di Ulisse”, C/O Cataldo Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi), in questo caso farà fede la data del timbro postale.

La giuria sarà costituita da personalità del mondo della cultura, mentre va precisato che per le opere in vernacolo è richiesta la traduzione, pena l’esclusione.







La premiazione avverrà a Crucoli alla presenza della giuria, dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti nella decade 10-20 agosto.

Il regolamento completo è scaricabile dall’indirizzo web www.comune.crucoli.kr.it.