È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”. Una mobilitazione di massa in complessive 334 tappe italiane per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Gli appuntamenti in Calabria saranno: sabato 22 aprile ad Aiello Calabro, Lungro, Rende, Scalea, Villapiana (CS); Lamezia Terme (CZ); Roccella Ionica (RC); Tropea (VV). Domenica 23 aprile a Cosenza, Diamante, Praia a Mare, San Giovanni in Fiore, Tortora (CS); Bianco, Locri, Santo Stefano in Aspromonte (RC); Cirò (KR); Lamezia Terme, Montauro, Sellia Marina (CZ); Pizzo, Ricadi (VV). Ci sarà anche l’adesione ufficiale ed attiva dell’UNICAL, l’Università della Calabria di Rende (CS).







ADVERTISEMENT

“La Calabria è tra le prime regioni per numero di appuntamenti di clean up in programma – dichiara Alberto Fio, referente Calabria Plastic Free Onlus – Sono orgoglioso di rappresentare una regione, spesso fanalino di coda di tante classifiche nazionali, che sembra voler dare un segnale di profondo cambiamento a partire dai giovani referenti con la loro voglia di tutelare l’ambiente quale preziosa risorsa per tutto il territorio. Saranno due giorni memorabili e mi auguro che sia solo l’inizio di un percorso virtuoso che possa abbracciare cittadini, istituzioni e aziende”.

L’iniziativa ha il supporto di MINI, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione dell’ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.