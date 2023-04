ADVERTISEMENT

I ragazzi conquistano una meritata salvezza, obbiettivo che società ed atleti si erano prefissati ad inizio campionato, anche se sarebbe stato meglio arrivarci senza passare dai playout ma, come lo scorso anno, il regolamento variato nel 2019 li ha penalizzati, infatti essendosi ritirato il Giove sono state cancellate tutte le partite della stessa e quindi annullati tutti i risultati; al Real Krimisa venivano quindi decurtati i tre punti conquistati contro il Giove, il che ha costretto la squadra ad affrontare i Play out. Il Real Krimisa parte subito forte, Sinopoli appoggia sulla destra per Malena che salta l’uomo cerca e trova sul secondo palo Mummolo per il tapin vincente che porta il risultato sull’uno a zero. La gioia dura poco, su schema d’angolo è il Luzzi che trova il pari con Fuscaldo che punisce Gentile. Al 5° minuto azione fotocopia del gol Cirotano, questa volta il portiere Montalto si supera e chiude la porta a Mummolo. Il Real Krimisa spinge per trovare il nuovo vantaggio ma è la luzzese che all’8° a sorpresa porta a 2 le reti con Zumpano che chiude sul secondo palo una bella azione corale. Dopo la rete del vantaggio esce il Real Krimisa e diventa un vero assedio alla porta dell’ottimo Montalto, al 17° Mummolo intercetta un errato retropassaggio ed a tu per tu con il portiere ospite si fa chiudere la porta, pochi minuti dopo Malena viene falciato in area, non per l’arbitro che decreta invece il fallo dal limite, punizione che non sortisce effetto. Ancora un’occasione per il Real Krimisa Mummolo solo contro il portiere ma viene travolto dallo stesso, potrebbe essere espulsione per il portiere in quanto chiara occasione da rete ma la direzione arbitrale opta per il solo fallo dal limite. Si va al riposo con il vantaggio ospite, mister Surace da le sue indicazioni ed i ragazzi rientrano sul parquet con le giuste motivazioni. La prima occasione da gol arriva già al secondo minuto con Mummolo che dalla distanza prova a trovare il pari ma il portiere ospite para in due tempi aiutato anche dal palo. Il pari è nell’aria e non si fa attendere, infatti dopo tante buone azioni arriva al minuto numero 10, Malena si allarga sulla destra e punisce il portiere Montalto. I Cirotani fanno girare bene la palla, e la squadra ospite prova a controllare, il meritato vantaggio arriva poco dopo la metà del secondo tempo, azione che parte dal basso, Gentile appoggia su De Bertolo C. che serve Mummolo salta il diretto avversario e trova Malena che sigla il Gol vittoria. C’è ancora il tempo per due occasioni di marca cirotana con Malena che cerca il compagno sul secondo palo, ma senza fortuna. La partita si avvia cosi verso il termine con il Real Krimisa che controlla il gioco agevolmente, portando a casa il risultato che vale la salvezza. Al triplice fischio inizia la festa in casa in casa Real Krimisa, con i complimenti reciprochi, da parte nostra va un grosso in bocca al lupo agli amici di Luzzi per la continuazione dei Play out. Giustificata l’euforia al termine della gara, con le dichiarazioni del team della Real Kremissa che hanno detto: “Come obbiettivo stagionale vi era quello della salvezza e salvezza è stata; tirate le somme la società tutta intende ringraziare l’Amministrazione comunale in particolare il Sindaco Sergio Ferrari e l’Assessore Ferdinando Alfi sempre vicini alla società e senza mai averci fatto sentire soli, Mister Antonio Surace per l’abnegazione messa nell’adempiere il suo compito, i tesserati tutti per i sacrifici fatti durante tutto l’anno, gli sponsor senza i quali non avremmo potuto fare tutto ciò e, senza dimenticare, Mister Francesco Le Rose senza il quale tutta questa avventura non avrebbe avuto inizio. Grazie a tutti ed arrivederci al prossimo campionato.”