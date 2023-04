Da Reca a Orsolini: 5 giocatori low cost da schierare per il 31º turno

Da Reca a Orsolini: 5 giocatori low cost da schierare per il 31º turnoAnche Saelemaekers, Sottil e Beto non meritano di rimanere in panchina: i consigli di giornata secondo il team di Fantaredazione » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT