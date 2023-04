Il 18 aprile 2023 alle ore 11,00 presso la Scuola secondaria di primo grado” Don Bosco” dell’I. C. “Filottete” si è tenuta la giornata conclusiva del Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” dal tema “Guidare con compassione”, che ha visto premiare gli alunni vincitori delle quattro scuole partecipanti e la consegna di certificati di merito a tutti gli alunni che hanno concorso.

Dopo l’ascolto degli Inni, dei quali due, quello Europeo e quello Nazionale, eseguiti dall’Orchestra della Scuola Don Bosco, diretta dal docente Fabio Durante, la presidente del Lions Club Cirò Krimisa, prof.ssa Filomena Zungri ha dato inizio ai lavori, ringraziando le quattro scuole partecipanti: la Don Bosco dell’I. C. Filottete e l’I. C. Casopero di Cirò Marina, l’I. C. Lilio di Cirò e l’I. C. Giovanni XXIII di Melissa, che ogni anno danno ai Lions di Cirò Marina l’opportunità di proporre il Concorso e di realizzare in maniera egregia la manifestazione finale. Ha spiegato il ruolo dei Lions nella società, del club Cirò Krimisa che opera nel nostro territorio da trent’anni, il loro motto “We Serve” e le finalità del Poster della Pace la cui partecipazione, ogni anno accomuna migliaia di ragazzi di tutto il mondo, dagli undici ai tredici anni di età.

Segue il saluto delle docenti Loredana Riganello, Maria Rotundo, Rossella Sestito, Rosa Anania, in qualità di responsabili, delegate dai loro dirigenti a rappresentarli. Ognuna di loro ha espresso in maniera positiva il valore formativo del Concorso e con orgoglio, hanno tenuto a precisare la consuetudine ormai da anni, alla partecipazione ad esso delle loro scuole.

È seguito un momento davvero emozionante, con la proiezione di un video che ha visto protagonisti tutti i Poster dei ragazzi partecipanti e i messaggi di Pace dei CUB, ovvero i “Cuccioli”, il club dei piccoli Lions, nato quest’anno per desiderio del Governatore Franco Scarpino e per indiscussa volontà della presidente Filomena Zungri, coadiuvata nell’intento dai soci Mariolina De Franco e Mario Patanisi, quest’ultimo in qualità di architetto, curandone la grafica.

La prof.ssa Orsola Siciliani, presidente del service ha introdotto l’argomento spiegando il significato del Concorso dal tema Guidare con compassione. La compassione intesa come amore per gli altri, che accomuna i settantacinque ragazzi di quattro scuole diverse, che hanno partecipato, tutti con elaborati ricchi di significato, ma naturalmente, per le regole del Concorso, ne è stato scelto uno per ogni istituto. Tra i vincitori Giuseppe Palmieri 3B Casopero, Anna Teresa Pirito 2A Cirò, Simona Perri 1A Melissa e Carmen Benevento 3A Don Bosco. Quest’ultima è salita sul Podio del Distretto 108yA conquistando in ex equo il secondo posto. Grande soddisfazione per il territorio se si pensa che il Distretto Lions 108 YA è formato da Calabria, Basilicata e Campania.

La mattinata è stata arricchita da emozionanti performances sulla Pace, eseguite dagli studenti dei quattro Istituti Comprensivi. Tra le canzoni, dei “pezzi” importanti, quali “Il mondo che vorrei” di Laura Pausini, ”Blowin’in the wind” di Bob Dylan, “Imagine” di John Lennon. Bravissimi i ragazzi si sono cimentati in brani e monologhi di grande spessore, seguiti da poesie e riflessioni dal profondo contenuto, che hanno lasciato senza parole gli adulti presenti. Un grande ringraziamento a tutto il corpo docenti delle scuole coinvolte, che hanno curato ogni cosa in maniera egregia, in particolar modo ai docenti di arte, Rosa Delfino, Daniela Martino, Francesco Criscuolo e Giuseppe Monizzi, motori trascinanti del Concorso.

E infine la presenza di don Simone Scaramuzzino, parroco della Chiesa di Santa Teresa d’Avila di Strongoli e responsabile della Pastorale giovanile diocesana, ha dato un brillante contributo alla giornata. Partendo da quanto aveva ascoltato attraverso le riflessioni dei ragazzi, come la guerra in Ucraina rappresentata da una bandiera ucraina, formata dai ragazzi sulla scena stessa, momento alquanto suggestivo, alla tragedia dello Steccato di Cutro, alla Pandemia vissuta dall’Umanità intera con giorni terribili, al balletto eseguito da sette alunne di Melissa, di significato molto attuale perché riportava la storia di una ragazza isolata dal gruppo perché non conforme alle altre nei modi, nell’abbigliamento e via discorrendo, esorta i giovani a cercare la Pace dentro il proprio animo, ad amare con “compassione” i compagni, gli amici, le persone che ci stanno accanto, perché solo così la Pace può esistere e invita gli alunni a fare propri i bei messaggi che hanno riportati in scena. Conclude con la bellissima poesia di Alda Merini, scritta tra le rovine durante il grande terremoto de L’Aquila, dal titolo “Mi piace la gente che sa ascoltare il vento”… Perché lì c’è verità, lì dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. Siate anche voi come la gente che sa ascoltare il vento…







A conclusione della splendida e ricca mattinata, il presidente della Zona 24, Aldo Barbuto, si è complimentato con i docenti e gli alunni per la profondità dei messaggi inviati ad ognuno dei presenti ed ha esortato i giovani a farli propri, perché “questa è la strada da percorrere, la Pace non verrà mai dagli adulti, bensì da ognuno di voi.”

La Manifestazione è terminata con grandi applausi, tante foto, la consegna degli attestati PREMIO GRANDI RISULTATI agli alunni vincitori e di MERITO agli alunni partecipanti e per Carmen Benevento con un viaggio a Pompei dove ritirerà il riconoscimento del Governatore per aver vinto in ex equo il secondo posto.

Mariolina De Franco