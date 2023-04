Portofino e il turismo, la piazzetta dei divieti: no alcol, no bivacchi, non si cammina in costume e neppure a piedi nudi

Il sindaco del borgo spiega la sua ordinanza: “Serve a salvaguardare il decoro e il nostro prestigio internazionale”. Pochi giorni fa era stata proibita la sosta sul molo » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT