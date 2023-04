Strage di Erba, Olindo Romano dal carcere: “Siamo innocenti, immagino un futuro con Rosa fuori dal carcere”

L’uomo condannato con la moglie in via definitiva per i 4 omicidi commessi nel 2006 ha scritto alla trasmissione tv Iceberg: “Spero nella revisione del processo, continuo a lavorare nelle cucine. Frigerio? E’ stato raggirato anche lui” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT