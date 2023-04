La commissione presieduta dal presidente il professor Pino Chiovaro, il quale ha sempre creduto nelle sue capacità, uno dei suoi pilastri insieme alla presentatrice, nonché artista e professoressa Francesca De Bartolo, nome d’arte “Mistral” anche lei fortemente legata al ragazzo per le sue doti artistiche.

Andrea Russo è stato premiato come vincitore delle due biennali, con Diploma di Merito, presentando le opere ” E tu a cosa pensi?” alla XIII BIENNALE nel 2020 e “Sogno innocente” alla XIV BIENNALE lo scorso novembre 2022, con esposizione nel favoloso MUSEO DOMIZIANO IN PIAZZA NAVONA. Dalla prima infanzia ha visto crescere la sua passione per l’arte, portando avanti con impegno , difficoltà e studio, perfezionando ogni minimo dettaglio delle sue opere con gli insegnamenti del grande maestro Elio Malena, legati emotivamente e artisticamente .

La maggior parte delle sue opere rappresentano in modo realistico la donna , risaltando ogni dettaglio e caratteristiche, esprimono emozioni e creano situazioni visivamente ed esteticamente piacevoli ; emanano un sentimento di dolcezza, amore, delle volte anche tristezza ma trasmettono sensazione di benessere quasi a creare un dialogo con chi le guarda .







